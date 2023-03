Revisão constitucional pode demorar um ano a ficar concluída

Processo arrancou em janeiro e desde então a Comissão Eventual para a Revisão Constitucional apenas discutiu 17% das 393 alterações propostas por oito partidos para mexer em 193 artigos. E ainda deverão ser efetuadas várias audições.

O processo de revisão constitucional aberto em outubro pelo Chega deverá demorar um ano a estar concluído. A comissão eventual, que tomou posse a 4 de janeiro, ainda só discutiu 17% das propostas de alteração a 193 artigos que os oito partidos com assento parlamentar pretendem mudar. Depois, é expectável que sejam feitas audições. "Se for concluído antes das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, já será muito bom", considera o presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, José Silvano.

O trabalho da comissão é gigante. "Só para a leitura dos projetos de alteração são precisos uns três meses", destaca José Silvano que, a 17 de janeiro passado, substituiu o colega social-democrata Pinto Moreira na presidência da comissão, após ter suspendido o mandato.