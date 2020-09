Revolução nas escolas: aulas em salas-mãe e horários alargados

Alexandra Figueira Hoje às 09:24 Facebook

Requalificação na Escola Básica e Secundária do Cerco permite separar carteiras um metro e ter na escola apenas metade dos alunos em simultâneo.

Há escolas com janelas que se abrem para renovar o ar, e outras só com postigos junto ao teto. Escolas com salas amplas o suficiente para separar os alunos e outras pequenas e sobrelotadas. Há quem tenha muitos espaços ao ar livre e quem se veja confinado à sala. As instalações e o número de alunos ditam o que é possível fazer para diminuir o contágio de covid. Em todo o país, as escolas estão em revolução.