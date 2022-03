Ribau desafia possíveis candidatos à liderança do PSD a assumirem-se

Hermana Cruz Hoje às 20:12 Facebook

O presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, criticou, esta sexta-feira, o "jogo escondido" que está a acontecer no PSD, desafiando todos a assumirem que são candidatos para que seja possível fazer-se uma "reflexão aberta" sobre o futuro do partido.

Para José Ribau Esteves, essas estratégias de possíveis candidatos não abrirem o jogo faz ainda menos sentido quando já foi marcado para o próximo dia 14 o Conselho Nacional que vai agendar as diretas.

A decisão foi tomada, quinta-feira à noite, em reunião da Comissão Política Nacional. No próximo dia 14, primeiro dia útil após a repetição das legislativas no círculo da Europa, o PSD vai reunir-se em Conselho Nacional para aprovar o calendário das diretas. A reunião deverá ocorrer em Ovar.

Para as distritais do PSD, que subscreveram uma proposta que deu 20 dias ao líder do partido, Rui Rio, para avançar com o calendário das eleições internas, a realização de um Conselho Nacional, três dias após o prazo limite, é um "sinal de que o processo está a avançar".

"Os 20 dias eram meramente indicativos", lembra o presidente da distrital de Viseu, Pedro Alves, considerando "sensata" a data encontrada pela Direção para o Conselho Nacional.

"O fundamental era que fosse marcado um Conselho Nacional, até por causa dos prazos", concorda o presidente da distrital de Setúbal, Paulo Ribeiro, contando, agora, que a "Comissão Política Nacional apresente um calendário razoável para que o partido saia rapidamente deste vazio e deste impasse".

Na reunião de quinta-feira da Comissão Nacional do PSD não foi decidida, contudo, qualquer proposta de data para a marcação das eleições diretas. "Falta a outra parte, que também é importante", sublinha o autarca de Aveiro, José Ribau Esteves, que já admitiu estar a ponderar uma candidatura à liderança do partido.

Ribau Esteves é o único a assumir uma possível candidatura. O eurodeputado Paulo Rangel está a ponderar. Mas na corrida ainda poderão entrar Luís Montenegro, visto como o mais bem posicionado, bem como Miguel Pinto Luz e Jorge Moreira da Silva.

O autarca refere-se à abertura do processo eleitoral. É que nada pode ser sequer analisado em Conselho Nacional se Rui Rio não se demitir. E desconhece-se ainda como será isso feito: se o líder do PSD se demite durante a reunião do dia 14, dando poderes ao Conselho Nacional para decidir uma data; ou se se demite depois do Conselho Nacional, ficando aprovadas as datas da demissão e das eleições diretas e posterior congresso.

Seja qual for o procedimento, para Ribau Esteves há algo mais importante do que a "vertiginosa discussão" sobre a sucessão na liderança do PSD. "Não há uma reflexão aberta sobre o futuro do partido. Há muito jogo escondido", afirma, desafiando os possíveis candidatos a assumirem-se.

"O debate sobre o futuro do partido está aberto. Ninguém está a prever que Rui Rio não saia. Pelo que quem é candidato deveria estar neste debate", considera.

Rui Rio já defendeu que o PSD escolha um novo líder até à primeira quinzena de julho, o que atirara as diretas para maio e o congresso para junho.