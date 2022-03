Ribau Esteves anuncia se é candidato "nos próximos dias"

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, vai anunciar "nos próximos dias" se é ou não candidato a presidente do PSD nas eleições diretas que terão de se realizar com a saída de Rui Rio. Ao JN, o autarca revela que anunciará a decisão "entre o final da semana e o início da outra", e espera um Conselho Nacional "tranquilo" esta segunda-feira.

O Conselho Nacional do PSD reúne amanhã, segunda-feira, em Ovar, para votar o calendário para eleições diretas e congresso do qual sairá o sucessor de Rui Rio à frente do PSD. Era o passo que faltava para que os potenciais candidatos possam anunciar as respetivas decisões, como é o caso de Ribau Esteves, que está a ponderar se avança ou não.

"Eu próprio terminarei o meu processo de ponderação, tomarei a minha decisão e anunciarei qual é a minha decisão nos próximos dias. Tomarei a minha decisão entre o final da semana e o início da outra, será assim que farei", disse, ao JN.

O autarca de Aveiro é um dos militantes mais destacados do PSD e manifestou o desejo de que "o Conselho Nacional aprove a proposta da Comissão Política Nacional do partido e que esse passo seja dado de forma tranquila". Em cima da mesa, no Conselho Nacional, está a proposta da Comissão Política Nacional de realização de eleições diretas a 28 de maio, com eventual segunda volta a 4 de junho e o 40º congresso entre 1 e 3 de julho, no Coliseu do Porto. Caso seja aprovada, os candidatos à liderança do partido têm de apresentar as 1500 assinaturas, estratégia e orçamento de campanha até ao dia 16 de maio.

Ribau Esteves confirmou ao JN que vai estar presente, ao contrário de outros nomes que têm sido falados como potenciais candidatos à liderança do partido: "Eu lá estarei, eu cumpro as minhas obrigações, não faço circo, não ando aí a viajar para recolher refugiados. Portanto estou como presidente da Câmara e Conselheiro Nacional a trabalhar onde é meu dever estar".

Para Ribau Esteves, Rui Rio está a dar um contributo para "uma transição tranquila" que o partido devia ter aproveitado para "incentivar e desenvolver" um debate sobre o futuro: "Passou um mês e meio e a única pessoa que esteve a tentar provocar esse debate fui eu próprio, com uma ajuda meramente pontual do Miguel Pinto Luz, e de resto temos um ensurdecedor silêncio que não é a postura que interessa para construirmos um futuro importante e de unidade que abra um capítulo positivo para a vida do PSD".

Ribau Esteves recorda que fez "múltiplas intervenções públicas nos órgãos do partido", reuniu "com muita gente" e procurou estimular esse debate. Outros "vão marcando a sua opção por um ensurdecedor silêncio" que lamenta.

O Conselho Nacional está agendado para as 21 horas no Centro de Artes e Espetáculos de Ovar e é certo que não vai ter a presença da maioria dos nomes falados para candidatos à liderança. Aliás, Ribau Esteves é o único, entre os que se têm falado, que vai estar presente. Miguel Pinto Luz está em missão humanitária pela Câmara de Cascais. "Não chego a tempo, ainda estou na Roménia", confirmou, ao JN. Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva e Miguel Poiares Maduro não têm assento. Já Paulo Rangel e Carlos Moedas, que têm assento, não vão participar.