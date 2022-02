Ribau Esteves pondera avançar para a liderança do PSD

José Ribau Esteves pondera entrar na corrida pela sucessão de Rui Rio na liderança do PSD. O presidente da Câmara de Aveiro defende que o partido se reposicione no centro-direita e tenha novos protagonistas.

O presidente da Câmara de Aveiro admitiu, ontem, que está a ponderar apresentar uma candidatura à liderança do PSD. José Ribau Esteves pretende reposicionar o partido no centro-direita, para estancar o crescimento do Chega e da IL, e defende que o PSD deve ter novos protagonistas e imagem.

"Ainda não há uma decisão tomada, mas estou a ponderar uma candidatura com base em três ou quatro pressupostos", admitiu, ao JN, José Ribau Esteves.