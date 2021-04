Ribeira de Pena: Ninguém quer ouvir falar em voltar a confinar

Eduardo Pinto Hoje às 08:55 Facebook

Ribeira de Pena é um dos seis concelhos do país na lista de maior risco de contágio. Se tiver de fechar, arrasta mais 100 mil pessoas das redondezas.

O pequeno-almoço no Café de Baixo, em Ribeira de Pena, é comido no passeio. Não tem torrada nem meia de leite. É um prego no pão e, para os mais afoitos, um copo de vinho branco. O confinamento geral suspendeu a tradição, que foi retomada há duas semanas com a primeira fase do desconfinamento. "Esperamos que a situação não volte a complicar-se, que é para os clientes poderem voltar a comer cá dentro", diz o gerente, Gabriel Carvalho.