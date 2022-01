Ricardo Araújo Pereira recebe líderes partidários

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:14 Facebook

De 17 a 28 de janeiro, Ricardo Araújo Pereira (RAP) vai receber todos os dias um líder partidário, no programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha - especial eleições"

O programa é em direto e a seguir às notícias do "Jornal da Noite". Uma vez que os lideres dos partidos com representação parlamentar estão reunidos no debate da RTP, na segunda-feira, o primeiro convidado é Vitorino Silva, candidato do RIR.

O calendário de entrevistas ainda não está fechado, desconhecendo-se quem foi convidado e quem aceitou o convite do humorista.