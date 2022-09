Ricardo Mestre e Margarida Tavares na Saúde, Costa vai a Caminha buscar reforço

Inês Schreck e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:46 Facebook

O presidente da República acaba de aceitar a proposta de António Costa de nomeação de três secretários de Estado: Miguel Alves será secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Com o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vão trabalhar Ricardo Mestre, como secretário de Estado da Saúde, e Margarida Tavares, como secretária de Estado da Promoção da Saúde. A tomada de posse será amanhã às 19.30 horas em Belém.

O primeiro-ministro escolheu o atual presidente da Câmara de Caminha para seu secretário de Estado Adjunto, um cargo que não estava previsto na orgânica do atual Governo.

Numa altura em que o Governo está debaixo de fogo, enfrentando duras críticas por causa do pacote de medidas de apoio às famílias, e a dar sinais de falta de organização, António Costa vai buscar um reforço da sua confiança pessoal e política. Miguel Alves foi chefe de gabinete de Costa na Câmara de Lisboa e estava a cumprir o seu último mandato em Caminha. É também o presidente do Conselho Regional do Norte, um órgão consultivo da CCDRN. Vai agora ser o braço direito do primeiro-ministro, cargo que no anterior Governo foi ocupado por Tiago Antunes.

Em Caminha, Miguel Alves vai renunciar ao cargo de presidente da Câmara, sendo substituído por Rui Lages, atual vice-presidente e vereador com as pastas do Planeamento e Gestão Urbanística e Obras. Tem 34 anos e é advogado.

Na área da Saúde, as escolhas são uma surpresa. O cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde muda de nome e passa a secretário de Estado da Promoção da Saúde, deixando antever uma maior aposta do novo ministro na área da prevenção e promoção da Saúde.

Será Margarida Tavares, coordenadora do Internamento e da Unidade de Doenças Infeciosas Emergentes do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de S. João, a ocupar o cargo. A médica tinha sido escolhida pela Direção-Geral da Saúde, em julho do ano passado, para liderar a liderar a estratégia nacional de controlo das infeções sexualmente transmissíveis e da infeção pelo VIH em Portugal, sucedendo a Isabel Aldir.

Ricardo Mestre é desde junho passado sub-diretor-geral da Saúde. O antigo vogal da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) vai deixar a DGS para ocupar o cargo de secretário de Estado da Saúde.