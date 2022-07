Ricardo Rio desafia Montenegro a reunir já na segunda-feira com as Ordens da Saúde

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, sugeriu este sábado ao líder eleito do PSD que dedique o primeiro dia do seu mandato a reunir com as Ordens profissionais e os sindicatos da saúde "para recuperar a capacidade de intervenção que o Governo não tem para responder" ao "risco de colapso" do Serviço Nacional de Saúde

"Quando temos um dos melhores hospitais do país a não conseguir assegurar serviços essenciais ao país e o risco de que isso se possa alastrar a outras especialidades, é importante que essa seja uma das principais prioridades do PSD", disse o autarca de Braga do PSD, referindo-se à falta de médicos que ditou o encerramento noturno do serviço de Urgência de cirurgia pediátrica no Hospital de Braga.

Recorde-se também que o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado desde as 8 horas de domingo até às 8 horas de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho necessárias. Nas últimas duas semanas, esta será já a quinta vez que aquelas urgências encerram, por períodos de 24 horas.

O autarca de Braga apelou a que o PSD "não fique a ver os aviões em vez de ver quais são os reais problemas do país" e apontou três questões com que os portugueses se preocupam "e nenhuma delas é saber qual é a posição do PSD sobre o novo aeroporto".

Ricardo Rio apontou os impactos dos aumentos da energia e combustíveis, os impactos da inflação no aumento dos bens essenciais e a "inequívoca degradação e risco de colapso do Serviço Nacional de Saúde" pelo que desafiou Montenegro a logo no primeiro dia de mandato dedicar a sua atenção à saúde.

Outro dos desafios deixados foi que o novo líder venha a promover um encontro que junte todos os ex-primeiros-ministros do PSD - Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho - no que seria uma "demonstração inequívoca de que temos muito orgulho do que somos".