Ricardo Serrão Santos será o novo ministro do Mar

JN Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Serrão Santos, 65 anos, deverá substituir Ana Paula Vitorino, que deixa o Executivo.

A decisão do primeiro-ministro de expurgar o Governo de relações familiares vai ditar a saída de Ana Paula Vitorino e para ocupar a tutela do Mar é apontado Ricardo Serrão Santos. O nome foi avançado, esta terça-feira, pela Antena 1-Açores.

Ricardo Serrão Santos, 65 anos, é natural de Portalegre e doutorou-se em Biologia pela Universidade dos Açores e pela Universidade de Liverpool.

Foi eurodeputado socialista entre 2014 e 2019, tendo integrado as comissões das Pescas e da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu. A organização independente Votewatch elegeu-o, no final do mandato, o terceiro eurodeputado português mais influente, apenas atrás de José Manuel Fernandes (PSD) e de Carlos Zorrinho (PS).

Numa entrevista concedida poucas semanas antes das eleições legislativas à RTP Açores, o presidente do PS, Carlos César, tinha deixado em aberto a hipótese de haver um ministro ligado ao arquipélago no novo Governo. Embora sem apontar qualquer nome ou pasta, César referiu, na altura, que o Ministério do Mar, liderado por Ana Paula Vitorino, constituiu um dos pontos fracos da governação.

"Havia uma certa resistência por parte de alguns ministérios, designadamente até do Ministério do Mar, sobre a forma como enquadrar a participação das Regiões Autónomas na gestão partilhada", referiu então Carlos César, acrescentando que "esta foi uma matéria que não teve boa resolução".

Ricardo Serrão Santos deverá, assim, ser esse novo ministro com estreita ligação ao arquipélago dos Açores, confirmando a hipótese avançada ainda antes das eleições por Carlos César.