Rio acha que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro

Rui Rio, líder do PSD, considera "particularmente grave" o facto de o ministro da Defesa não ter informado o primeiro-ministro sobre a investigação a militares portugueses em missão na República Centro-Africana, por suspeita de tráfico de diamantes e droga. Uma de várias críticas que deixou no programa "Grande Entrevista", emitido em direto pela RTP 3 na noite desta quarta-feira.

Começando por dizer que tem uma "simpatia pessoal" pelo titular da pasta da Defesa, João Gomes Cravinho, o presidente do PSD não deixou de o criticar por ter deixado António Costa e o Governo "ficar mal perante o presidente da República", que, por seu lado, também não foi informado.

Quanto aos pareceres jurídicos em que o ministro se terá baseado para não transmitir tal informação, o líder do PSD foi também peremptório. "Acho isso muito esquisito", referiu, acrescentando que se trata de uma "história mal contada".

O segundo assunto da entrevista já teve a ver com as diretas do PSD, agendadas para o dia 27 do corrente. Rui Rio voltou a dizer que não vai fazer campanha interna devido à proximidade das eleições legislativas antecipadas, agendadas por Marcelo Rebelo de Sousa para 30 de janeiro. Quer evitar que no partido "andem uns contra os outros" e, com isso, abrir a porta para críticas de António Costa.

Disse mesmo que não fazer campanha interna e, em particular, não participar em debates com o outro candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, "é uma consideração pelo partido", por estar a poupá-lo a "guerras internas". Rio prefere preparar-se para as legislativas, considerando que trabalhar num programa eleitoral "é de uma responsabilidade brutal".

"O mais importante é estar preparado para ser o primeiro-ministro de Portugal", sublinhou. Quando o jornalista Vítor Gonçalves lhe perguntou se estava preparado para tal, referiu: "Mal fora se eu não estivesse preparado". A mesma pergunta foi feita em relação a Paulo Rangel, ao que respondeu: "Acho que não". No entanto, ressalvou que se tivesse de ir votos dois meses depois de ser eleito líder do partido, também não estaria preparado.