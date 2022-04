Rio acusa PS de ser "antirreformista" e diz que Costa vai adotar "política de austeridade"

Enzo Santos Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Coube a Rui Rio fechar o 27.º Congresso da JSD e aproveitou o momento para incentivar os jovens a perseguir as reformas estruturais. O ainda líder do PSD acusou o PS de ser "antirreformista" e garantiu que António Costa "vai adotar uma política de austeridade". Alexandre Poço, presidente JSD desde 2020, foi reeleito. O evento decorreu entre esta sexta-feira e domingo no Ginásio Clube do Sul, em Almada.

As portas do ginásio onde decorreu o Congresso abriram por volta das 12.30 horas e os militantes foram aquecendo o lugar para ouvir Rui Rio, naquela que foi a sua última participação num congresso da JSD enquanto líder do partido.

Mais de meia hora depois da hora prevista, Rui Rio entrou, acompanhado do líder parlamentar do PSD, Mota Pinto, e foi recebido de pé, com palmas, pelos militantes que o aguardavam.