Rio admite suspender liderança do PSD se for sancionado

Rui Rio ameaça suspender a sua liderança do PSD se, na reunião de segunda-feira, o Conselho de Jurisdição Nacional aprovar sanções aos presidentes do partido e do grupo parlamentar por não terem dado sequência a uma moção aprovada em congresso que pedia um referendo à eutanásia. A possibilidade de Rio suspender funções se for sancionado foi confirmada ao JN por fonte do partido.

O assunto poderá ser debatido já no Conselho Nacional convocado para dia 4 do próximo mês, na Guarda. Se suspender as suas funções, Rui Rio não participará nesta deliberação.

A Direção do PSD já acusou a Jurisdição e, em particular o seu presidente Paulo Colaço, de "perseguição" com motivações políticas.

"Prevaricação"

Questionado pelo JN, Paulo Colaço confirmou que há reunião segunda-feira, pelas 18.30 horas, para votar o relatório, e que estão em cima da mesa sanções por considerar que ficou claro que houve "prevaricação". Mas deixou tudo em aberto, inclusive a marcação de uma outra reunião.

Paulo Colaço não irá participar na votação por ter sido relator do processo.

Quanto ao relatório, não comenta as informações sobre uma eventual advertência grave para Rui Rio, nem as informações de que terá deixado cair a perda de mandato inicialmente prevista para o líder parlamentar, Adão Silva. Prevê-se que as sanções andem entre a advertência e a repreensão.

O líder do PSD está em desvantagem na Jurisdição. São cinco eleitos pela lista de Paulo Colaço, três pela lista de Rio (encabeçada por Fernando Negrão) e José Miguel Bettencourt, que liderou uma lista própria. E a Jurisdição foi unânime em considerar que a moção setorial era vinculativa, de "acatamento obrigatório por parte da Comissão Política Nacional e da direção do grupo parlamentar".

"Precedente ridículo"

O processo surgiu de uma queixa de Leonel Fernandes, militante de Braga, contra Rui Rio e Adão Silva a 23 de outubro, quando foi votada uma iniciativa de cidadãos pedindo um referendo sobre a despenalização da morte assistida.

A direção social-democrata deu liberdade de voto aos deputados. Porém, segundo Leonel Fernandes, violou a deliberação do congresso que, em fevereiro do ano passado, aprovou uma moção temática em que a Comissão Política Nacional e a direção parlamentar foram instadas a tomar todas as diligências necessárias para haver um referendo nacional sobre a eutanásia.

Mas para a Comissão Permanente, o processo disciplinar a Rio e a Adão Silva é "um precedente tão grave quanto ridículo e irresponsável, para o futuro do PSD, sendo absolutamente intolerável e inadmissível".