Rio afirma ser desejável que Regiões excluam Chega de coligações

O líder do PSD, Rui ​​​​​​​Rio, reiterou esta terça-feira que em Portugal Continental o PSD não aceita coligações com o Chega para as próximas eleições autárquicas e afirmou desejar que o mesmo princípio seja seguido nas Regiões Autónomas.

"O que estou em condições de garantir o que sempre garanti. O PSD fez um acordo de coligação com o CDS-PP - não é em todo o lado, mas onde localmente o quiserem fazer - [e] esse acordo em determinados concelhos, se houver interesse disso, se as concelhias o quiserem propor, [pode incluir] o PPM, o Partido da Terra, o Nós Cidadãos, etc., nós aceitamos. Com Chega não", disse Rui Rio.

O presidente do PSD respondia a questões dos jornalistas no Porto, à margem de uma conferência de imprensa sobre medidas para travar a pandemia da covid-19 em Portugal, tendo referido que "o problema que se coloca" nos Açores e Madeira tem a ver com a tutela.

"Não temos tutela nas Regiões Autónomas. Aquilo que é desejável é que nas Regiões Autónomas façam o mesmo que fazemos no Continente e fazer o mesmo é não fazer coligações com o Chega", frisou.

Questionado sobre um eventual acordo com o Chega nos Açores para as eleições autárquicas, Rui Rio remeteu a pergunta para as estruturas regionais.

"Assim que como quando foi o acordo, que não é acordo, foi o apoio parlamentar em termos de Governo da Região foi a mesma coisa. Eu não tive qualquer ação. Tinha era depois, no fim, de concordar ou discordar. E aí concordei. Esta se acontecer agora, de uma forma como vem a notícia, não concordaria, mas não sei se é assim que vai acontecer", disse Rui Rio.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).