Rio alerta para riscos de cedências de Costa ao BE e PCP nas leis laborais

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do PSD considerou "grave" que o Governo possa estar prestes a alterar a lei laboral, de modo a garantir que BE e PCP viabilizem o próximo Orçamento do Estado (OE). Para Rui Rio, a retoma da economia requer alguma flexibilidade no emprego.

À saída de uma audiência com o presidente da República, em Belém, Rio perspetivou que bloquistas e comunistas estejam apostados em "exigir tudo e mais alguma coisa" ao Executivo, aproveitando o facto de a aprovação do OE necessitar que pelo menos um deles não vote contra.

Em concreto, o líder social-democrata teme que o primeiro-ministro ceda aos partidos à sua Esquerda em matéria laboral, como tem sido noticiado. Para Rio, uma lei "mais rígida" do que a atual "só dificulta o investimento" no país.

"O relançamento económico exige alguma flexibilidade laboral, para que os empresários não tenham medo de investir", avisou Rui Rio.

Ventura ficou sem resposta

Sobre as negociações do OE, o presidente laranja lembrou que elas se fazem, uma vez mais, à Esquerda. "Mesmo que nos apetecesse votar a favor, não servia de nada", ironizou.

Questionado repetidamente sobre o desafio feito esta semana por André Ventura, líder do Chega, para que os partidos de Direita se aproximem e construam desde já uma alternativa ao PS, Rio recusou sempre fazer comentários, lembrando que as legislativas são só em 2023. Na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, garante, esse tema também não surgiu; ambos apenas discutiram o "panorama político em geral", assegurou.

PUB

Confrontado sobre um apelo que o presidente da República fez recentemente, numa conferência com patrões, para que eles próprios promovessem novos protagonistas políticos, Rio disse não sentir-se visado. "Não há défice de oposição ao Governo", respondeu.

Costa por sua conta e risco

Já questionado sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Rio afirmou que "o Governo nunca nos ouviu", lembrando que Costa tem vindo a defender que "o PSD não tem ideias" e considerando que o primeiro-ministro "nem as deve ter lido".

Para Rio, Costa e Governo estão, portanto, "por conta e risco de um PRR que quiseram negociar sozinhos". Na opinião do líder da Oposição, o plano "privilegia muito a obra pública e muito pouco o apoio às empresas", o que é uma "lacuna grave".