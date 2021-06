Rio ataca "arraial liberal": fizeram "pior que os comunistas"

JN/Agências Hoje às 18:38, atualizado às 19:34 Facebook

Rui Rio criticou, este domingo, o arraial de Santo António organizado pela Iniciativa Liberal na noite de sábado, em Lisboa, quando a restante cidade estava proibida de o fazer. O presidente da Câmara da capital, Fernando Medina, disse que o evento foi organizado "à revelia de qualquer regra".

"Como é possível a IL ter criticado o PCP e agora ainda fazer pior do que os comunistas?", questionou o líder do PSD, numa publicação onde divulga uma imagem da multidão sem máscaras. "Assim, não! A arrogância não é arma contra a pandemia, nem a favor da recuperação económica", escreveu Rio.

Nas últimas horas, as redes sociais têm sido utilizadas para criticar a Iniciativa Liberal por este evento, numa altura em que o número de casos e internamentos aumenta, principalmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, e o país ainda está longe da imunidade de grupo. Tal como Rui Rio, alguns recuperaram as críticas do partido à Festa do Avante, sublinhando uma alegada contradição com a organização deste arraial.

Num parecer a que a Agência Lusa teve acesso, o Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos da Silva, tinha-se mostrado "desfavorável relativamente a todas as atividades que extravasem o referido comício político", defendendo que "atendendo ao princípio de precaução em saúde pública, e pela situação epidemiológica atual na cidade de Lisboa, a mesma não deverá ocorrer e ser adiada".

No parecer, a autoridade de saúde afirmava que não recebeu informação sobre a finalidade das 20 barraquinhas previstas para o local, salvaguardando que caso estas "sejam parte integrante da atividade política podem ocorrer", mas, caso "não sejam parte da atividade política, a atividade decorrente sobre as mesmas deverá ter licença camarária".

O parecer determinava que no recinto deviam ser cumpridas normas como a lotação máxima de uma pessoa por oito metros quadrados; os lugares sentados, com o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, em todas as direções; deve assegurar-se o uso de máscara durante todo o tempo, incluindo quando os oradores se encontrara no uso da palavra, devendo a mesma ser substituída a cada quatro horas, e recomenda "fortemente a testagem dos participantes".

No que se refere ao serviço de `catering´, a delegação de saúde considerava-o "totalmente desaconselhado, uma vez que promove a aglomeração de pessoas" e que as refeições "constituem momentos de risco elevado de transmissão de SARS-CoV-2", bem como, tendo em conta as temperaturas atuais, poderá haver risco de infeções alimentares.

O autarca de Lisboa, Fernando Medina, elogiou o comportamento dos munícipes durante o Santo António. Sobre a IL, afirmou que o partido fez uma "utilização alterada" daquilo que a lei permite, tendo atuado "de forma contrária" à dos restantes lisboetas.