Rio confirma aulas à distância em novo decreto

O presidente do PSD, Rui Rio, confirmou que o novo decreto do estado de emergência "permitirá, e muito bem", que haja ensino à distância, uma vez que "as escolas têm de permanecer fechadas mais tempo".

À saída de uma reunião com o presidente da República, que decorreu por videoconferência, o líder social-democrata disse que o Governo tem andado "a fingir que apenas empurrou o ano letivo 15 dias para a frente", aludindo ao período previsto pelo Executivo para os estabelecimentos de ensino ficarem encerrados.

"Seria bom [fechar por apenas 15 dias], mas todos percebemos que as escolas têm de permanecer fechadas mais tempo", disse Rio, pedindo para o Governo "não prejudicar" as escolas privadas e públicas que já estejam preparadas para garantir o ensino à distância.