Rio critica PS por falta de obstetras em Bragança

Delfim Machado Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de médicos da especialidade de obstetrícia na maternidade de Bragança motivou críticas de Rui ​​​​​​​Rio ao Partido Socialista (PS) cujo Governo não autoriza a contratação e é uma questão "fácil" de resolver.

Ao lado de Adão Silva e Paulo Xavier, respetivamente o primeiro e segundo candidato do PSD pelo círculo eleitoral de Bragança, Rui Rio ouviu as queixas sobre a maternidade. "O Ministério das Finanças não autoriza a contratação de dois obstetras que tinham contrato assinado, queriam vir para aqui e o orçamento do Hospital comporta", conversava Adão Silva, à mesa do café Chave D"ouro, no centro de Bragança.

O candidato do PSD naquele distrito recordou que este ano houve menos 52 nascimentos, o que representa "uma quebra de 13%", para além de que o distrito perdeu 14 mil pessoas em dez anos, "cerca de 10% da população", lamentou Adão Silva, que também é presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República.

Comentando o assunto, Rui Rio criticou o Ministério das Finanças com alguma ironia: "Isto num Governo que diz assim "nós não somos pelos números, somos pelas pessoas", não sei o que isso quer dizer porque obviamente quando estamos a analisar números é para servir as pessoas. Estão três médicos e é preciso cinco, eles como estão pelo lado das pessoas, não autorizam". Se for Governo, o PSD promete resolver o problema e diz que "é fácil" pois "é só contratar dois obstetras".

Esta quinta-feira, a caravana do PSD passa por Trás-os-Montes, concretamente pelos distritos de Bragança e Vila Real, onde em 2019 o PSD venceu. Bragança foi, aliás, o distrito com maior percentagem de votação social-democrata, tendo eleito dois deputados, contra um do PS. Em Vila Real, o PSD elegeu três e o PS ficou com dois. O objetivo de Rui Rio é repetir: "Obviamente que são dois distritos em que temos obtido bons resultados, aliás Bragança foi o melhor que tivemos da última vez, por isso o objetivo é manter a liderança nestes dois distritos".