Rio de saída do parlamento recebe agradecimento de Santos Silva e longa ovação

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu hoje a Rui Rio pelo serviço prestado ao país ao longo da sua "carreira política ímpar", tendo havido uma longa ovação ao deputado do PSD que renunciou ao mandato.

Augusto Santos Silva deixou estas palavras de agradecimento depois dos deputados terem aprovado, no início da sessão plenária de hoje, o parecer relativo à renúncia de Rui Rio do mandato de deputado do PSD, que já não está no parlamento.

"Gostaria de dizer, nesta oportunidade, o muito que a Assembleia da República deve ao senhor deputado Rui Rio", enalteceu o presidente da Assembleia da República.

PUB

Rio, nas palavras do socialista Santos Silva, tem "uma carreira política ímpar" como deputado, como presidente da Câmara do Porto e como líder do PSD.

"Queria dizer, em meu nome e julgo que em nome de todos, muito obrigada pelo serviço que tem prestado ao país", elogiou.

Seguiu-se uma longa ovação dos deputados destinada ao antigo líder do PSD, apesar de este não estar no plenário.

Rui Rio assinalou na terça-feira o fim das suas funções como deputado na Assembleia da República, dizendo que encerra "uma etapa" da sua vida.

O antigo líder do PSD, eleito pelo círculo do Porto, será substituído por António Cunha, de Penafiel, 15.º da lista, e que já esteve na Assembleia da República na anterior legislatura.

Já Paulo Mota Pinto pediu a suspensão de funções por cinco meses, sendo substituído por João Carlos Barreiras Duarte, que já foi deputado.

Na sessão plenária de hoje foi igualmente aprovada a retoma de funções de Marta Temido, António Lacerda Sales e Fátima Fonseca, a antiga equipa de governantes do Ministério da Saúde, como deputados do PS na Assembleia da República.