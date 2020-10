Rio destaca resultado "francamente positivo" do PSD nos Açores e desgaste do PS

JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, destacou, este domingo, "o resultado francamente positivo" nas eleições regionais dos Açores, considerando que a perda da maioria absoluta do PS mostra "um notório desgaste do governo regional" socialista, tal como do executivo nacional.

Na sede do PSD/Porto, Rui Rio falou aos jornalistas pouco depois de se conhecerem os resultados finais das eleições dos Açores, nas quais o PS perdeu a maioria absoluta, elegendo 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.

"Queria começar por realçar o resultado francamente positivo que o PSD alcançou nos Açores e o resultado muitíssimo abaixo daquilo que eram as expectativas do PS para estas eleições", referiu.

O presidente do PSD comparou os números dos dois maiores partidos e referiu que o PS "perdeu 7,5% dos votos e perdeu cinco deputados regionais", enquanto o "PSD subiu 3% e subiu dois deputados regionais".

"Há um notório desgaste do governo regional, tal como aqui, no continente, há um notório desgaste do Governo nacional, mas mesmo assim o resultado francamente positivo", apontou.