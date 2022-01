Rio diz que Costa devia ser como o Zé Albino e "estar calado"

Delfim Machado Hoje às 13:11 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, respondeu esta segunda-feira de manhã às críticas feitas por António Costa de que o programa social-democrata "está cheio de maroscas". No contra-ataque, Rio disse que Costa devia ser como o gato Zé Albino que "não perde uma única oportunidade de estar calado".

A caravana do PSD passou esta segunda-feira pelas ruas de Portalegre onde Rui Rio esteve acompanhado de Fermelinda Carvalho, recém-eleita presidente da Câmara, e de João Pedro Luís, jovem de 19 anos que é o cabeça de lista por aquele círculo eleitoral. À primeira oportunidade, Rui Rio respondeu às críticas feitas por António Costa, no domingo, ao programa do PSD, afirmando que António Costa "às vezes perde oportunidade de estar calado".

António Costa tinha dito, em Viana do Castelo, que o programa do PSD "está cheio de maroscas". Agora, Rui Rio responde que o candidato do PS devia seguir o exemplo do seu gato, o Zé Albino: "Eu acho que há aqui candidatos, em particular o doutor António Costa, que deviam seguir o exemplo do Zé Albino que consegue ser uma figura central da campanha e não perde uma única oportunidade de estar calado".

Com algumas dezenas de apoiantes, muitos jovens, e no rescaldo da conquista da Câmara Municipal ao PS, Rio manifestou confiança na eleição do deputado perdido em 2019. "O facto de nós termos conseguido ganhar a Câmara Municipal de Portalegre a 26 de setembro é obviamente um impulso que nos dá a confiança de que vamos também desta vez ganhar em Portalegre, sendo que em Portalegre o mais provável é, em termos de deputados, ser um e um".

Refira-se que o distrito elege apenas dois deputados para o Parlamento. Em 2015, o resultado deu um ao PS e outro ao PSD, com vitória socialista. Em 2019, o PS reforçou a vitória e "roubou" o deputado ao PSD, deixando os sociais-democratas sem representação parlamentar daquele distrito, contra dois deputados socialistas.