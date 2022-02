Rio diz que Governo esteve a "dormir" ao não mandar parar barragens da EDP

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:53 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, acusa o Governo de ter estado "a dormir" ao ter permitido à EDP continuar a produzir energia na Barragem do Alto Lindoso, apesar da situação de seca.

De visita àquela central hidroelétrica, esta segunda-feira, Rui Rio afirmou que a ação do executivo PS contribuiu para que esta atinja nesta altura a cota mais baixa da sua história (começou a operar em 1992). Uma acusação feita no mesmo dia em que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, solicitou no Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas, em Bruxelas, um conjunto de medidas para minimizar os efeitos da seca que se vive no país.

"Estamos na pior situação que alguma vez esta barragem teve na sua história. Isto mostra que o Governo esteve a dormir e não esteve a tempo e horas atento, para não permitir que a EDP tivesse produzido mais energia do que aquela que era possível produzir face à situação de seca em que estamos", declarou Rui Rio, junto à albufeira do Alto Lindoso, de onde se avista que o caudal do rio Lima é quase inexistente em algumas zonas.

"O Governo tinha possibilidades de mandar parar, não digo a tempo e horas porque não há tempo e horas quando estamos neste patamar de seca, mas muito antes da EDP parar. Se a EDP não tem parado ainda era pior", sublinhou.

Para travar os efeitos da seca na Península Ibérica foi pedida a ação de Bruxelas. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, refere que as medidas reclamadas "revestem-se de particular pertinência" tendo em conta também o agravamento dos preços das matérias-primas para alimentação animal. Afirma que este é um cenário que "coloca em risco um grande número de explorações, não só porque poderão ficar sem pastagens para alimentar o seu gado, como também porque poderão deixar de ter capacidade para o alimentar com rações".