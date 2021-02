Rio elogia Carmo Gomes e quer seguir estratégia apontada pelo perito

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:13 Facebook

O líder do PSD, Rui Rio, quer que o Governo siga a estratégia apontada pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes, definindo um número de infetados a partir do qual o país confina. Rio disse que as intervenções do perito no Infarmed sempre foram as "mais úteis" e lamentou que este tenha decidido deixar de participar nesses encontros.

Para o presidente social-democrata, o Executivo deve "definir as linhas que nos fazem atuar" no combate à pandemia. Para isso, propôs "marcar um número", tanto de infetados como a nível da transmissibilidade do vírus - o R(T) -, a partir do qual todos os portugueses sabem que voltarão a entrar em confinamento.

"Imaginemos que confinamos mal tenhamos 3000, 2500 ou 2000 infetados por dia - é uma questão de marcar o número. Sabemos que, a partir dali, estamos confinados e que, dali para trás, não estamos confinados", explicou Rio, esta quarta-feira.

Uma vez atingido um número "equilibrado" de infetados, o país poderá desconfinar, defendeu o líder da Oposição. "A seguir, começamos a testar em massa para procurar não confinar outra vez", concluiu, aludindo a um plano traçado na véspera, por Carmo Gomes, e que considerou "muito vem visto".

"Parece-me bem que o Governo siga esta regra. Não precisa de começar a testar em massa já, porque estamos confinados, mas tem estes 15 dias para se preparar", referiu Rui Rio.

Explicação de Carmo Gomes para sair "faz sentido"

O líder do PSD afirmou que o Governo tem estado num "pára-arranca" quanto à aplicação de restrições. "Foi essa ausência de determinação que eu penso que o professor Carmo Gomes procurou colmatar, dizendo: 'está aqui o critério, agora seguimos o critério'", declarou.

Após a reunião de terça-feira, no Infarmed, soube-se que Manuel Carmo Gomes - que fez uma intervenção crítica do Governo - não voltará a usar da palavra nos referidos encontros, devido a constrangimentos de agenda profissional. O próprio epidemiologista pediu, ao "Público", que não se façam "explorações políticas" do assunto.

Na opinião de Rio, as intervenções de Carmo Gomes foram sempre "as mais interessantes e mais úteis" nas reuniões do Infarmed. Embora dizendo que a saída de cena do perito "é, obviamente, uma perda", o líder 'laranja' considerou que a explicação avançada "faz sentido". "Se há mais qualquer coisa ou não, desconheço", acrescentou.

Economia "não aguenta", mas "o que havemos de fazer?"

Rio confirmou que, esta quinta-feira, o PSD votará, uma vez mais, a favor da renovação do estado de emergência. Ainda assim, lamentou a "burocracia" que tem impedido o Governo de contar com os profissionais de saúde reformados, hipótese prevista no último decreto presidencial sobre o regime de exceção.

Rio referiu também que a economia "não aguenta" permanecer confinada. "Mas, quando vemos as ambulâncias em fila indiana à porta do Hospital de Santa Maria e as pessoas a morrer, o que é que havemos de fazer?". "A primeira coisa que temos de fazer é a defesa da vida das pessoas. Depois, vemos como resolvemos", vincou.

O líder social-democrata revelou, ainda, sentir-se "confortável" com o facto de o grupo de trabalho para o plano de vacinação contra a covid-19 ter passado a ser liderado pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

Sobre um eventual adiamento das eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro, Rio garantiu que irá refletir "rapidamente" e que o partido terá uma posição sobre o assunto "nos próximos dias".