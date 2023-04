Rio elogia decisão "compreensível e inteligente" de Baptista Leite que vai suspender mandato

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

O ex-presidente do PSD Rui Rio elogiou, esta segunda-feira, a decisão "compreensível e inteligente" do deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite de suspender o mandato em maio para dirigir uma organização ligada à saúde.

"Tem qualidade mais do que suficiente para, a tempo e horas, retomar um caminho que lhe permite nunca ficar dependente da política; nunca perder a sua liberdade, nem necessitar de vender a alma ao diabo, como tantas vezes se vê", escreveu Rui Rio na sua rede social Twitter.

Uma decisão compreensível e inteligente do Ricardo.

O primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Ricardo Baptista Leite, vai suspender o mandato de deputado em maio para dirigir uma organização internacional que promove investigação em Inteligência Artificial e digitalização para a saúde.

Em comunicado enviado à Lusa, refere-se que o deputado - no parlamento desde 2011 - irá assumir funções de diretor-executivo na I-DAIR, sedeada em Genebra, em 22 de maio e suspenderá o mandato no parlamento a partir de dia 17 de maio, mantendo-se como vereador da oposição sem pelouros, na Câmara Municipal de Sintra.

"Assumi com muito orgulho e sentido de responsabilidade as funções de deputado à Assembleia da República, nos últimos quatro mandatos. Sempre entendi que devemos encarar com desprendimento o exercício de funções de responsabilidade política e que não devemos ficar dependentes dos cargos que desempenhamos", justificou o deputado, no comunicado.

O primeiro vice da bancada social-democrata e cabeça de lista por Lisboa nas últimas legislativas salientou tratar-se de "uma decisão pessoal", da qual já informou o presidente do PSD, Luís Montenegro.

O deputado sublinhou que ser deputado "é uma missão e não uma carreira": "Foram 12 anos muito intensos e que me orgulham, mas sinto que é o momento de recentrar-me na carreira profissional", acrescentou.

Ricardo Baptista Leite integrou como vice-presidente a direção da bancada do PSD com os anteriores três líderes parlamentares - Rui Rio, Adão Silva e Paulo Mota Pinto - e com o atual, Joaquim Miranda Sarmento, foi indicado como primeiro 'vice'.