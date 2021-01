Rio em isolamento após contacto com Malheiro

Alexandra Figueira Hoje às 20:50 Facebook

Presidente e secretário-geral do PSD ficarão 14 dias em isolamento profilático, depois de terem reunido com Salvador Malheiro, autarca de Ovar, no final de uma reunião da comissão permanente do PSD.

Na quinta-feira passada, o PSD reuniu em comissão permanente. No final do encontro, o presidente, Rui Rio, o secretário-geral, José Silvano, e o vice e autarca de Ovar, Salvador Malheiro, encontraram-se, numa outra reunião. Foi este segundo encontro que levou o delegado de saúde a considerar que houve um contacto de alto risco de Rio e Silvano com Salvador Malheiro, que testou positivo para covid-19 este domingo.

Rui Rio e José Silvano serão testados, mas irão cumprir os 14 dias de isolamento profilático ditados pela saúde pública. Ou seja, não fará parte presencial de qualquer evento de campanha que Marcelo Rebelo de Sousa organize, tendo em vista as eleições presidenciais de 24 de janeiro.