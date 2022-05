Rio felicita Montenegro com votos de "muito sucesso" e Moedas destaca "grande vitória"

JN/Agências Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, felicitou este domingo o novo líder eleito do partido, Luís Montenegro, com "votos de muito sucesso", e cumprimentou igualmente o candidato derrotado "pelo serviço que prestou ao partido".

Rui Rio manifestou esta posição na rede social Twitter, depois de no sábado Luís Montenegro ter dito que o presidente do PSD já lhe tinha telefonado a felicitá-lo pela vitória.

"Os meus parabéns ao Luís Montenegro com os votos de muitos sucessos em prol do PSD e de Portugal. E um cumprimento ao Jorge Moreira da Silva pelo serviço que prestou ao partido", escreveu hoje Rui Rio, na sua conta oficial do Twitter.

Também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, utilizou a mesma rede social para felicitar Luís Montenegro.

"Parabéns presidente Luis Montenegro. Uma grande vitória que permite voltar a unir o nosso PSD em torno de um projeto vencedor de crescimento para o nosso país. Podem contar sempre comigo", assegurou o autarca da capital.

Na mesma rede social, também o eurodeputado e ex-candidato à liderança do PSD Paulo Rangel felicitou Luís Montenegro o e cumprimentou igualmente o candidato derrotado, bem como o ainda presidente Rui Rio.

"Parabéns ao Luís Montenegro, que já ontem felicitei, e ao PSD. Portugal precisa da determinação e motivação que tem o novo presidente e, claro, de todo o nosso empenho. Uma saudação democrática ao Jorge Moreira da Silva. Uma palavra de apreço ao presidente Rui Rio", escreveu Rangel.

PUB

O eurodeputado foi candidato nas últimas diretas contra Rui Rio, em novembro do ano passado, tendo perdido pela mais curta margem de sempre em eleições internas: apenas 1.746 votos separaram os dois candidatos, ainda menos do que a distância entre Rio e Montenegro em 2020 (2.071). Paulo Rangel conseguiu 47,5% dos votos, contra 52,5% do presidente em funções.

Luís Montenegro venceu no sábado as eleições diretas do PSD e será o 19.º presidente do partido, na segunda vez em que disputou o cargo, numa vitória expressiva com mais de 72% dos votos e em todos os distritos do país.

De acordo com os resultados provisórios no 'site' do PSD, quando falta apenas apurar uma secção (no círculo da Europa), o antigo líder parlamentar conseguiu cerca de 72,5% dos votos e o adversário Jorge Moreira da Silva 27,5%.

A abstenção rondou os 40%, muito acima das duas anteriores diretas, mas Luís Montenegro obteve mais votos, em termos absolutos, do que Rui Rio em 2020 (contra si) e em 2021, contra Paulo Rangel.

O Congresso que irá consagrar o novo líder e eleger os restantes órgãos nacionais realiza-se entre 01 e 03 de julho, no Coliseu do Porto.