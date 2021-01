Rio fala em "desgoverno" e critica o não adiamento das eleições

João Vasconcelos e Sousa e Tiago Rodrigues Hoje às 19:01 Facebook

Sobre a decisão do Governo de encerrar as escolas, o líder do PSD, Rui Rio, afirmou, esta quinta-feira, que "há um desgoverno na gestão das decisões", que a decisão já devia ter sido tomada antes, mas que não o foi porque o Governo "tinha consciência de não estava preparado", aludindo à falta de capacidade para organizar e garantir o ensino à distância.

Rio falou na sede do PSD Porto, onde fez um apelo à participação eleitoral no domingo e reafirmou o apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, embora tenha afirmado que se deveria ter "equacionado o adiamento" da ida às urnas. Também instou o Governo a assegurar que as "filas" que se registaram no voto antecipado da semana passada não se voltam a repetir.

Sobre o encerramento das escolas, disse que o PSD está "obviamente de acordo" com a medida, que "apenas peca por tardia". Para o líder do PSD, o Governo só tomou essa decisão "perante a pressão da opinião pública", não o tendo feito antes por ter a "consciência de que não estava preparado para o fazer".

Em concreto, Rui Rio visava o ensino à distância, que o Governo "prometeu" aperfeiçoar. Nesse sentido, o social-democrata considerou que os alunos irão viver "uma situação ainda pior do que em abril".

Rio lamentou ainda "o desgoverno em que o país tem andado". Na segunda-feira, recordou, o primeiro-ministro "afirmava a pés juntos que as escolas não podiam fechar" e, na terça-feira, os ATL chegaram mesmo a reabrir.

"Um abanão para ver se o Governo entra na linha"

Face a tudo isto, Rio quis dar "um abanão para ver se o Governo entra na linha". Admitiu que o trabalho do Executivo "não é nada fácil" e disse não querer fazer aproveitamentos demagógicos, mas avisou que esta situação "não pode continuar" e que o Governo "tem de ter um rumo mais certo".

O líder do PSD também abordou o caso "profundamente lamentável" relativo ao Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo. Embora esteja pronto "há quase dois anos", o estabelecimento continua com "plásticos em cima das camas e dos equipamentos", denunciou Rio.

"Com o SNS a rebentar pelas costuras", o social-democrata quis saber por que motivo o ministério da Saúde "não faz o contrato que deve fazer" para colocar a instituição a funcionar. "Podemos todos estar seguros de que não há mais nenhum caso do serviço privado que não esteja devidamente articulado com o serviço publico?", indagou.