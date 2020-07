Rio já participou à Jurisdição quebra na disciplina de voto nos debates quinzenais

JN/Agências Hoje às 12:59 Facebook

O líder parlamentar do PSD já enviou ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do partido a participação da quebra da disciplina de voto por parte de sete deputados sociais-democratas na votação do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Questionado pela Lusa, o presidente do CJN do PSD, Paulo Colaço, confirmou que essa informação chegou na terça-feira ao órgão disciplinar do partido, que terá agora 90 dias para deliberar.

"O que o presidente do grupo parlamentar quer com esta participação é que o CJN pondere a abertura de um procedimento disciplinar", afirmou Paulo Colaço.

Os deputados em causa, que votaram contra o fim dos debates quinzenais contra a orientação favorável da bancada, foram o novo líder da JSD Alexandre Poço e a ex-presidente deste órgão Margarida Balseiro Lopes, bem como Álvaro Almeida, Emídio Guerreiro, Pedro Pinto, Pedro Rodrigues e Rui Silva.