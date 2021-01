Rio pede a Costa para encerrar escolas já na quinta-feira

JN/Agências Hoje às 18:38 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, pediu esta quarta-feira ao primeiro-ministro, António Costa, que encerre as escolas a partir de quinta-feira, como forma de conter a epidemia de covid-19.

"Faço-lhe um apelo público para que determine o encerramento das escolas" a partir de quinta-feira, escreve Rui Rio, em comunicado, no seguimento das notícias de que Costa "vai repensar, ainda hoje, a questão das aulas presenciais".

O líder social-democrata afirmou que, desde o início da crise epidémica em Portugal, em março de 2020, "o PSD tem facilitado ao Governo todos os instrumentos de que necessita para o combate à pandemia", apesar de o executivo "pouco querer ouvir" o maior partido de oposição.

E deu como exemplo a "possibilidade de adiamento das eleições" ou a proposta de "encerramento das escolas a partir do 6.º ano".

"O Governo decretou um confinamento muito permissivo, sendo que o funcionamento pleno das escolas é o caso mais evidente dessa permissividade", alegou Rui Rio, que cumpre hoje o último dia de confinamento profilático por contacto com uma pessoa infetada.

As ministras de Estado e da Presidência e da Saúde reúnem-se com epidemiologistas hoje, ao fim da tarde, numa altura em que aumenta a pressão para o encerramento das aulas presenciais do terceiro ciclo e do Secundário.