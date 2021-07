Rio reduz deputados para 215 e decompõe cinco maiores círculos

Carla Soares Hoje às 16:00 Facebook

Rui Rio apresentou a redução do número de deputados para 215 (menos 15) para a reforma do sistema eleitoral, numa proposta "moderada" para conseguir acordo, mas admite que gostaria que fosse "mais arrojada", com menos eleitos. Criticou o Governo por não querer reformar e disse que "o sistema do PS está a ficar podre". O PSD diz ainda ficar garantida a proporcionalidade e a representação dos outros partidos. Decompõe os cinco maiores círculos e tem um círculo de compensação.

A proposta decompõe os cinco círculos maiores do continente. Há um total de 30 círculos do território nacional que elegem 176 deputados, um círculo de compensação que elege 34 deputados e atribui mais um mandato ao círculo da Europa. Chega assim aos 215 deputados. São dois deputados fora do círculo da Europa e três da Europa. Reduz a dimensão dos círculos que elegem um mínimo de três e um máximo de nove deputados.

Decompõe cinco círculos maiores

"É uma reforma equilibrada, aberta a um compromisso alargado", argumenta o principal partido da Oposição. David Justino, que coordena o grupo de trabalho, diz mesmo que é uma redução "minimalista" para que não seja pela diminuição dos deputados que esta reforma do sistema eleitoral não é feita. E explica que a proposta só mexe nos cinco círculos maiores: Braga, Porto, Aveiro, Lisboa, Setúbal. São decompostos em mais círculos. "Ninguém fica a perder em termos proporcionais", assegurou ainda.

Método do quociente e um bónus por círculo

O PSD garante que "a redução para 215 deputados, se acompanhada de alterações complementares, não afeta a proporcionalidade". E a distribuição dos mandatos "deve ser feita pelo método do quociente e não pelo método de Hondt, de forma a garantir uma distribuição mais equilibrada".

Ainda segundo a proposta, a atribuição de um bónus de um mandato por círculo favorece os círculos com menor representação e garante maior equilíbrio territorial.

Já o cenário de 30 círculos (pela divisão dos cinco maiores) "possibilita melhor conhecimento dos candidatos, tem custos políticos reduzidos e melhora a justiça territorial". Pela aplicação do quociente fixa-se um máximo de nove e um mínimo de três mandatos por círculo do território nacional.

Círculo de compensação

No que toca ao Círculo Nacional de Compensação, a proposta refere que o efeito combinado da redução do número de deputados e da decomposição dos círculos maiores exige um círculo de compensação que garanta a proporcionalidade e a representação dos pequenos partidos.

No círculo de compensação, os eleitores dispõem de um único boletim de voto. Aplica-se o método de Hondt às duas regiões autónomas e aos 18 distritos, tal como se processa atualmente. Subtraem-se os 176 mandatos atribuídos pelos círculos territoriais e pelos círculos da emigração. E obtêm-se os 34 mandatos distribuídos pelas diferentes forças políticas, explica ainda.

Os sociais-democratas alegam que com os 215 eleitos consegue-se o seguinte: "mais eficiência, garantindo a mesma proporcionalidade; diminui o risco de empates e de ingovernabilidade; atenua as assimetrias territoriais com medidas complementares; e pressupõe a substituição do método de Hondt pelo do quociente na distribuição dos mandatos por círculos".

Em comparação, alega que o modelo de 230 significa "assimetria territorial dos círculos eleitorais; risco de fragmentação da oferta partidária; reduzida identificação dos eleitores com os candidatos e eleitos; e favorece os grandes círculos e os maiores partidos políticos".

Rui Rio já se tinha manifestado descrente na hipótese de alcançar qualquer acordo com o PS nesta e noutras matérias: "isto dificilmente alguma vez se consegue com este PS", que é "apoiado pelo BE e pelo PCP", mas resta ao PSD apresentar as propostas e depois os socialistas "votam ou não votam, ou aceitam ou não aceitam", declarou na ocasião.

Resposta a Santos Silva

No encerramento do debate do estado da nação desta semana, Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, disse estar contra a revisão constitucional e do sistema eleitoral propostas pelo PSD.

"É um péssimo sinal e habitual do PS", ainda sem conhecer as propostas, para que nada seja feito, reagiu Rui Rio, dizendo que o PS "é um sistema que está a ficar podre".

No programa eleitoral do PSD para as legislativas, o partido defende "a introdução de uma urgente reforma da lei eleitoral para a Assembleia da República", que "potencie a aproximação entre eleitos e eleitores", com "redução do número de deputados", mas sem colocar em causa a proporcionalidade.