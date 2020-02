Rio quer resgatar PSD das derrotas autárquicas em 2021

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:13 Facebook

Rui Rio defendeu que as eleições autárquicas são a grande batalha do PSD nos próximos tempos. Para o líder social-democrata, o partido tem de inverter a derrota em 2017, onde teve o pior resultado de sempre para os eleitos locais. Essa meta, a par da "libertação" dos Açores do PS, é muito mais importante que "o número de deputados" que o PSD conquistou.

Na abertura do Congresso que entroniza a vitória obtida nas diretas de janeiro, Rui Rio disse que "o PSD tem de ser voltar a afirmar como o partido do poder local".

"Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e em 2017. Recuperar presidências de Câmara, mas também vereadores e eleitos de freguesia", afirmou, no Centro Cultural de Viana do Castelo, que acolhe a reunião magna laranja.

"A implantação de uma força partidária mede-se em primeiro lugar, pela dimensão da sua presença nas autarquias locais. Mais do que o número de deputados que consegue eleger para a Assembleia da República, é o número de autarcas eleitos que, do ponto de vista estrutural, mede a verdadeira força de um partido na sociedade", começou por dizer.

Rio sabe que a tarefa é difícil: "nas autarquias em que não conseguirmos alcançar a vitória, teremos de eleger um número de vereadores consentâneo com a dimensão história do PSD, ultrapassando os fracos resultados obtidos nos dois últimos atos eleitorais autárquicos, designadamente nos concelhos mais populosos do país".

As eleições regionais nos Açores são também uma aposta do líder eleito em janeiro, que advoga que à perda do Governo na região para o PS seguiu-se igualmente "a penetração do PS na administração pública".

"É urgente libertar os Açores da lógica socialista que tem vindo a imperar", apelou, num discurso em que alertou para o recente "aparecimento de novo partidos de perfil extremista e de contestação ao sistema", motivado pela "notória quebra de credibilidade da atividade partidária".

O social-democrata acredita que Portugal "não está de forma nenhuma imune" a esse descontentamento para com os partidos tradicionais.

Por isso, quer "a abertura" do partido à sociedade, estratégia que considera ser importante para uma vitória, tendo deixado um alerta que lançou por diversas vezes no último ano, quer durante a campanha eleitoral das legislativas, quer nas diretas contra Luís Montenegro: "um partido não pode ser uma agência de empregos políticos, em que as suas estruturas se movimentam em função dos lugares".

Criticado internamente nos últimos dois anos pela postura que tem para com o Governo de António Costa, Rio recusa fazer uma Oposição "do bota-abaixo e da crítica sem critério nem coerência".