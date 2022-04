Rio quer subida de salários devido à inflação, Costa não se compromete

O líder do PSD, Rui Rio, desafiou o Governo a rever o aumento do salário mínimo para ter em conta a inflação. O primeiro-ministro, que disse estar convicto de que a subida de preços é "passageira", remeteu a decisão para uma "avaliação conjunta" com os parceiros sociais. A Esquerda também considerou que o Executivo não está a dar a resposta necessária à escalada inflacionista.

Rio lembrou que, durante a campanha eleitoral, tinha defendido que o salário mínimo deveria subir de acordo com a inflação e a produtividade. Nesse sentido, e face ao atual aumento dos preços, perguntou se o Governo irá rever o aumento do salário mínimo.

"Se não ajustar, tiramos uma conclusão óbvia: enganou as pessoas, independentemente de alguns até gostarem de ser enganados", insistiu o presidente laranja. A esse respeito, recordou que os aumentos previstos na Função Pública são de apenas 0,9%, ao passo que a inflação "já passou 5% em Portugal e 7% na Zona Euro".

Na resposta, o primeiro-ministro alegou que a inflação é "passageira" e "transitória". "É uma inflação importada que tem, tendencialmente, uma natureza conjuntural e causas bem precisas. A melhor forma de proteger o poder de compra das famílias é atacar os problemas pela raiz", afirmou, aludindo ao pacote de medidas que o Executivo apresentará na sexta-feira.

"Como é que devemos ajustar a política de rendimentos? É algo que temos de ir acompanhando e negociando com os parceiros sociais ao longo deste ano", prosseguiu Costa.

À Esquerda, a preocupação com os efeitos da inflação também preocupa. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, exortou o Executivo a avançar com o aumento do salário mínimo para 850 euros, pedindo que, "pelo menos, reponha o poder de compra aos pensionistas que a inflação colocou em causa".

Catarina Martins, coordenadora do BE, exemplificou com a história da "professora Joana", que ganha 1000 euros, paga 450 de renda em Lisboa, gasta 80 no passe dos transportes e, como é "muito poupada", despende 120 nas contas da luz e da água.

"Fica com 350 euros", realçou a bloquista, vincando que eles "já não chegavam no ano passado mas, entretanto, os produtos básicos subiram três vezes mais do que o salário".

Rio critica TAP e Costa pergunta-lhe se queria segunda volta das eleições

Antes, o líder do PSD tinha decidido levar o tema da TAP à discussão. "É uma empresa que, desde o 25 de Abril, tem andado de mão estendida e ainda agora vai receber mais 3,2 mil milhões de euros, numa orgia financeira que dá 320 euros a cada português", acusou Rio, referindo que a companhia cortará mais sete destinos e 700 mil lugares no Porto.

Costa usou da ironia: "Ao ouvir o fervor com que voltou do debate da campanha eleitoral, fiquei com sensação de que queria uma segunda volta das eleições. Ó dr. Rui Rio, a ver o bom exemplo do que conseguiu na segunda volta do círculo da Europa vamos a isso", atirou, aludindo ao facto de o PSD ter perdido um deputado na repetição das eleições no referido círculo.