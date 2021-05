Rio reafirma que "PSD não é um partido de direita"

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio defendeu esta quarta-feira que "o PSD não é um partido de direita", reiterando o posicionamento "ao centro" que tem defendido, dizendo que se a convenção do MEL fosse "um congresso das direitas" provavelmente "era barrado à entrada".

Rui Rio encerrou esta quarta-feira a III convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), iniciativa na qual participou pela primeira vez e em que já discursaram os presidentes da Iniciativa Liberal, do CDS-PP e do Chega.

"Ainda não tinha entrado na sala, olhei para o ecrã e sosseguei porque não dizia ali congresso das direitas. Se dissesse eu não poderia entrar, teria provavelmente sido barrado logo à entrada", afirmou.

O presidente do PSD defendeu que, se os conceitos de direita e esquerda não são hoje tão rígidos como no passado, "ainda há algumas coisas que as distinguem".

"O PSD não é um partido de direita", afirmou, numa declaração que recebeu tímidos aplausos da plateia.

Rio recordou que, na sua génese, o partido nasceu até como de centro-esquerda.

"Agora não vai a caminho do socialismo, mas é um partido de centro, tem pessoas mais à direita, o que não tem problema nenhum, mas não é um partido de direita", afirmou.

PUB

O presidente do PSD entrou no auditório do Centro de Congressos de Lisboa quando ainda decorria o último painel e sentou-se na primeira fila ao lado - com uma cadeira de intervalo, devido às restrições da covid-19 - do seu antecessor, Pedro Passos Coelho, que tem estado a assistir aos trabalhos desde terça-feira e se levantou para o cumprimentar.

No início do seu discurso, Rio fez questão de fazer "um cumprimento especial" ao anterior primeiro-ministro e líder do PSD.