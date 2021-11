Rio sugere debate de mapa com seis regiões

Carla Soares Ontem às 23:39 Facebook

Rui Rio sugeriu este sábado um modelo com seis regiões administrativas, duas delas correspondentes às áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. O candidato Paulo Rangel respondeu ao presidente do PSD que está mais preparado para ser primeiro-ministro.

Num congresso da JSD, o líder social-democrata desejou um modelo que lhe permita "votar a favor", mas estará contra se o regime de finanças não for "muito apertado". Além disso, desafiou quem como ele se opôs a esta reforma a "repensar" a sua posição.

Por sua vez, Paulo Rangel aproveitou o congresso dos "jotas" para dizer a Rio que está "melhor preparado" para ser primeiro-ministro. E avisou que a alternativa ao líder da geringonça "não pode ser um outro António Costa".

Após apontar como "primeiro objetivo de um Governo do PSD" conseguir "melhores salários para os portugueses", à saída da reunião do Conselho Estratégico Nacional para preparar o programa eleitoral das legislativas, Rio falou de coesão territorial em Portalegre. Notando ter sido ativamente contra a regionalização, disse que, 24 anos depois, a realidade mostra ser preciso outro modelo. A seu ver, "deve ser discutido se são cinco ou seis regiões". Neste último caso, que prefere, duas regiões seriam as áreas metropolitanas e parte da região de Lisboa ficaria integrada no Centro.

Cortar na despesa

"Todos aqueles que votaram "não", como eu, têm a obrigação de repensar a matéria", afirmou o líder. "Não vamos dizer que votaria "sim", mas gostaria que Portugal fosse capaz de construir um modelo em que pudesse votar a favor", ressalvou, em Portalegre, uma vez que "pode haver modelos errados". Do mesmo modo, votará contra "se as finanças regionais não forem muito apertadas", sendo esta "uma condição absolutamente essencial".

Rio defendeu ainda o corte da despesa pública, que representa valores "muito próximos" dos 50% do PIB.

Enquanto Rui Rio garantiu que disputa as diretas "para ganhar", Paulo Rangel reagiu a críticas do adversário: "bastava olhar para o que escrevo há muitos anos para ver quem está preparado e quem não está para o exercício de funções. A preparação resulta de sermos capazes de expor o pensamento à triagem pública e de ser aí julgado, debatido e criticado", justificou.

Rangel alertou ainda que "a alternativa a António Costa não pode ser um outro António Costa". Explicou que havia um "com pimenta, o António Costa da geringonça", e agora "quer se pôr com sal". Este seria ligado ao PSD, explicou. Quanto ao tema do congresso, defendeu que a "justiça territorial" passa também por incentivos fiscais e defendeu "territórios-piloto" para testar a captação de investimento e empresas.