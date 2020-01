Rio "tranquilo" e Montenegro "confiante"

Hoje às 17:00 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro voltam, este sábado, a disputar eleições diretas, numa inédita segunda volta em que podem votar 40.604 militantes com as quotas em dia.

O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou-se hoje "confiante" numa vitória na segunda volta das eleições diretas do partido, embora admitindo que "nunca se sabe", e garantiu estar "tranquilo como em todas as eleições".

"Estou confiante, mas tenho sempre de pôr dois cenários, nunca se sabe", disse Rio aos jornalistas depois de votar na sede do PSD no Porto, acrescentando que "até poderia pôr três [cenários], mas um empate é estatisticamente difícil".

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro chegou às 15.20 hpras à Junta de Freguesia de Espinho, no distrito de Aveiro, acompanhado pela mulher, e antes de exercer o seu direito de voto cumprimentou os militantes do partido que o aguardavam.

"Estou muito confiante e muito tranquilo. A campanha foi uma campanha longa, tive sempre o cuidado de fazer o maior número de sessões e de encontros com os militantes para poder esclarecer os meus propósitos, as minhas ideias, as minhas convicções e as orientações estratégicas que pretendo para o PSD. Fi-lo sempre com elevação, sem atacar ninguém", disse Montenegro.

Questionado sobre a anulação do sufrágio no PSD/Madeira, Montenegro afirmou que este processo eleitoral "fica manchado pelo facto de haver militantes impedidos de exercerem o seu direito de voto", classificando a anulação como um "falhanço de articulação e coordenação política".