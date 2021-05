Rios e margens com obras de 50 milhões até 2023

Delfim Machado Hoje às 20:50 Facebook

Pacote de investimentos junta Governo e Câmaras para reconstruir 150 quilómetros de rios com soluções de base natural que travam incêndios, cheias e poluição.

O Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente e Câmaras Municipais do país têm em curso um grande pacote de investimentos avaliado em 50 milhões de euros que pretende requalificar 150 quilómetros de rios e margens em 64 concelhos do país até ao final de 2023.

O mapa dos investimentos é vasto e abrange territórios de Norte a Sul. Cada obra está desenhada de acordo com as necessidades do respetivo rio, mas o princípio é que sejam aplicadas soluções de base natural como as que já foram utilizadas em ribeiras afetadas pelos incêndios de 2017.