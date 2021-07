Rita e Rehana ensinam a liberdade de brincar na rua

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:53 Facebook

Iniciativa tira crianças de casa para se divertirem ao ar livre, sem telemóveis e computadores. Doze sessões de duas horas até final do mês.

Duas amigas de infância, que criaram laços a brincar na rua, estão a promover uma iniciativa em Viana do Castelo que tira crianças de casa para se divertirem ao ar livre, sem telemóveis e computadores. Rita Vintém, de 31 anos, e Rehana Jassat, de 33, são as mentoras do projeto "Rua a brincar", que tem 12 sessões de duas horas previstas em dois bairros, até ao final deste mês, com o apoio da Câmara Municipal, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2023. A ação tem contado com a adesão de filhos e pais, que aproveitam para matar saudades do tempo em que corriam livres pelas ruas.

"No meu tempo, aproveitávamos a liberdade que tínhamos de andar ao ar livre. Brincávamos a andar de bicicleta, jogar à bola, correr, saltar...", recorda Marta Soares, que participou com os filhos Pedro e Duarte, de três e cinco anos. "É uma boa iniciativa para os miúdos aprenderem a brincar na rua. É algo que se perdeu ao longo dos tempos e é importante recuperar", diz.