Rival de Eduardo Vítor avisa que não há "dinastias" no PS

O adversário de Eduardo Vítor Rodrigues na corrida pela liderança da Federação socialista do Porto desafia o autarca de Gaia para um debate e critica que tenha anunciado os apoios de Manuel Pizarro, atual líder do PS/Porto, e do primeiro-ministro António Costa. O dirigente nacional João Pedro Pereira avisa que, no PS, não há "dinastias" e pede mais transparência interna.

"Não apreciei ter visto Eduardo Vítor Rodrigues a apresentar a candidatura, dizendo que tinha sido convidado por Manuel Pizarro e sufragado pelo primeiro-ministro. No PS, não há dinastias", aponta João Pedro Pereira, que já formalizou a sua candidatura às eleições, que se realizam a 19 e 20 de novembro e visam encontrar o sucessor do atual ministro da Saúde na liderança da Distrital do PS/Porto.

Para João Pedro Pereira, a forma como o autarca de Gaia apresentou a sua candidatura dá a entender "que a Distrital já está condicionada a aceitar uma herança"e "que o partido, a nível nacional, controla a Distrital".