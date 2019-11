Rodrigo, o bebé sem rosto, já está em casa

Rogério Matos Hoje às 12:12 Facebook

O bebé que nasceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, sem nariz e sem olhos já está em casa com os pais.

O Hospital de Setúbal informa, em comunicado, que "o bebé Rodrigo encontra-se estável, não necessitando atualmente de cuidados especiais em regime de internamento hospitalar".

A alta foi dada na passada sexta-feira, tendo o hospital oferecido a disponibilidade para manter o bebé em internamento. No entanto, "os pais decidiram que preferiam continuar a prestar os cuidados ao Rodrigo no domicílio".

O Centro Hospitalar de Setúbal acrescenta que "a criança e família estão a ter o apoio da Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos, mantendo-se sempre na retaguarda o apoio da Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos".

Rodrigo nasceu no dia 7 de outubro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, sem olhos, nariz e parte do crânio, depois de a mãe ter realizado três ecografias numa clínica privada da cidade, sem que lhe tivesse sido reportada qualquer malformação do feto.