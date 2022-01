Rodrigues dos Santos é recandidato à liderança do CDS

Certo de que, no próximo dia 30, receberá "o presente" dos dois anos à frente do CDS, Rodrigues dos Santos admite recandidatar-se no próximo congresso, afirmando que a sua legitimidade enquanto líder "é dada pelos militantes do partido".

Com "a certeza absoluta de que, nas eleições legislativas", receberá "o presente por estes dois anos de liderança do CDS", Francisco Rodrigues dos Santos será, "naturalmente, recandidato ao próximo congresso. Irei vencê-lo e continuar como presidente do partido e multiplicar estes aniversários por mais um bom par de anos, espero eu, passados no Governo de Portugal", assegurou aos jornalistas durante uma ação de campanha na Feira dos Carvalhos, em Gaia, que regressou nesta manhã de quinta-feira ao local tradicional.

O atual líder do CDS vai disputar a liderança com Nuno Melo, que, noticiou o JN, vai também candidatar-se, independentemente do resultado das eleições deste domingo.

"Se sou otimista por natureza, se em todas as eleições em que conduzi o meu partido, alcançámos os resultados que pretendíamos, e se estou convencido, pelo carinho que sinto dos portugueses e pela força que me dão, de que vou ter um bom resultado eleitoral, então o certo é que continue como presidente do partido e vença o próximo congresso", clarificou Rodrigues dos Santos.

"Se [os portugueses] gostam de mim como têm mostrado, e se me querem continuar a ver como presidente do CDS, então que no dia 30 votem no CDS", asseverou, garantindo que "o verdadeiro voto anti-sistema em Portugal é um voto no CDS". Isto porque, justifica, "todo o sistema no seu conjunto está a dizer que já não existe e que o CDS vai acabar".

"Uma vez mais, vamos dar uma prova extraordinária de vida em urnas e é para isso que eu cá estou. Vou colocar novamente o CDS no Governo de Portugal e no dia 30 vamos fazer as contas", prometeu.

Sobre as críticas de que tem sido alvo, Rodrigues dos Santos esclareceu que "a legitimidade do líder do CDS não é dada nem pelos jornalistas, nem pelos comentadores na televisão, nem pelas oposições internas. É dada pelos militantes do partido que votaram em mim em congresso. Um líder só perde a legitimidade quando é substituído por outro", disse.

"Sou de uma nova geração de políticos que não quer fazer mais do mesmo com os mesmos. Quer romper com o marasmo em que está Portugal e dar futuro ao nosso país", garantiu.

Militantes e apoiantes mostraram apoio na Feira dos Carvalhos

Enquanto percorria a Feira dos Carvalhos, em Gaia, Rodrigues dos Santos apelava ao voto junto dos comerciantes e divulgava a proposta do CDS-PP, a "Via Verde Saúde". O objetivo, explicava, é que quem está "há demasiado tempo" à espera de tratamento médico possa recebê-lo, com o mesmo apoio do Estado, num hospital privado ou social. "Dêem-nos força", pedia.

Sobre os comentários menos agradáveis que ouviu à entrada da feira, que sugeriram a demissão de Rodrigues dos Santos perante um mau resultado no próximo dia 30, o líder do CDS disse ficar "satisfeito por incomodar algumas pessoas. Esse senhor pertence à caravana do Partido Socialista e foi ali plantado de propósito para me lançar esses impropérios", acusou.

"O CDS sempre foi uma voz irreverente que quer, de facto, mudar de políticas. Aqueles que se identificam com uma ideologia socialista, não se sentem confortáveis a ver um CDS forte".