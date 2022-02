Rodrigues dos Santos não se recandidata à liderança do CDS-PP

Hermana Cruz Hoje às 11:35 Facebook

Francisco Rodrigues dos Santos não vai apresentar uma recandidatura à liderança do CDS-PP. O líder dos centristas, que anunciou a demissão na noite das legislativas, deixa, assim, o caminho aberto para Nuno Melo.

No dia em que Nuno Melo confirmou que se mantém na corrida pela liderança do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos fez saber que não tenciona concorrer a um segundo mandato à frente dos centristas.

Segundo apurámos, junto de fonte oficial, o líder do CDS-PP, que se demitiu na noite eleitoral, na sequência da perda de representatividade parlamentar, já decidiu que não vai recandidatar-se.

Sendo assim, o caminho fica em aberto para Nuno Melo, que reúne todas as condições para num congresso, que será remarcado em breve, se tornar no próximo líder do CDS-PP.