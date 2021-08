Romaria à vacinação em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:52 Facebook

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo tem, este sábado, cerca de 900 marcações de jovens dos 12 aos 15 anos e está também a funcionar em regime de casa aberta.

A equipa de profissionais de saúde e da Câmara Municipal, responsável pelo funcionamento do centro, está a assinalar a Romaria da Agonia, com t-shirts e adereços alusivos à celebração, que decorre este fim-de-semana naquela cidade. A "romaria" de jovens para vacinação começou antes das 9.00 horas, com fila à porta.

"Calhou bem vir já hoje, porque eu tenho de trabalhar e marcaram mesmo para a data em que a inscrevi", disse Alexandra Borlido, que acompanhou a filha Mariana de 15 anos ao Centro de Vacinação, referindo: "Estou satisfeita que ela se vacine já. É importante porque a gente ouve constantemente dizer que a culpa [dos contágios] é dos jovens e eu não sou nada apologista disso. Agora vamos ver como corre e quem é que está enganado".

Este fim-de-semana, de 21 e 22 de agosto, decorre a vacinação de utentes de 12 a 15 anos, em regime de agendamento e casa aberta. No Centro de Vacinação de Viana do Castelo, segundo informação avançada no local, registou-se um número de agendamentos superior ao habitual.