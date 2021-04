Rosa, a primeira superlua do ano

Vanessa Pereira Hoje às 14:54 Facebook

Na madrugada de terça-feira (dia 27) acontece um dos fenómenos lunares mais raros, e por isso, um dos mais especiais. É a primeira superlua do ano 2021 e chama-se Rosa.

"A lua vai estar no ponto mais próximo da Terra e é a primeira lua cheia da primavera". Dois fenómenos que fazem desta "a maior e mais brilhante lua do ano", descreve Ricardo Reis, técnico do Planetário do Porto - Centro de Ciência Viva e Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Quanto ao nome Rosa não significa que a lua fique tingida dessa cor. A nomenclatura popular para esta lua cheia, que acontece mais ou menos na altura da primavera, é porque coincide com o florescimento das flores "e por isso associa-se este nome, ela não muda mesmo de cor" revela Ricardo Reis.