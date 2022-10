Rosário Farmhouse diz que não há mais casos de crianças em risco, há é mais comunicações

Hermana Cruz Hoje às 12:12 Facebook

A presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos da Crianças considera que não há mais crianças em risco no País, apesar de os números terem aumentado entre 2020 e 2021. Para Rosário Farmhouse, o que há é mais denúncias.

O relatório de 2021 da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens aponta para um aumento de 8,6% nos casos de menores em risco, em concreto registaram-se, no ano passado, mais 3.416 situações, totalizando-se 43.075.

Mas, para a presidente da Comissão, Rosário Farmhouse, isso não significa que existam mais crianças em risco em Portugal. "Não estamos a dizer que aumentaram os casos de risco. Estamos a dizer que aumentaram as notificações. Quero acreditar que isso tem a ver com as campanhas de sensibilização para que as pessoas denunciem", sustentou Rosário Farmhouse, ao ser ouvida, esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a pedido do PSD.