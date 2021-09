Rostos da renovação do poder autárquico

Ana Peixoto Fernandes, Carlos Rui Abreu, João Paulo Costa, Nuno Dantas e Salomão Rodrigues Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A noite de domingo trouxe ventos de mudança aos municípios de Espinho, Sever do Vouga, Viana do Castelo, Mondim de Basto, Barcelos e Valença, cujos novos presidentes prometem dar continuidade à "lufada de ar fresco".

São os novos eleitos a mandar, nos próximos quatro anos, em seis municípios que primaram, no domingo, pela diferença. Se em alguns casos, como em Viana do Castelo, se tratou apenas de uma mudança forçada pela lei de limitação de mandatos, noutros, como em Mondim de Basto, um jovem candidato do PSD rompeu um ciclo de 12 anos de poder socialista, que acenava com uma obra de 7,6 milhões de euros e um primeiro-ministro a "sacar" da bazuca.