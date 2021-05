Rota das sete catedrais do Norte com obras de 2,3 milhões

Delfim Machado Hoje às 14:30 Facebook

Direção Regional de Cultura termina intervenções em setembro e quer reforçar aposta no turismo histórico-cultural.

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) termina, em setembro, as obras de requalificação dos sete templos religiosos que integram a Rota das Catedrais do Norte. O investimento de 2,3 milhões de euros, repartido com as entidades eclesiásticas, abrange intervenções na Sé do Porto, Sé de Braga, Sé de Lamego, Concatedral de Miranda do Douro, Sé de Vila Real, Sé de Viana do Castelo e Catedral de Bragança. A maioria das obras está em fase de conclusão, pois o objetivo é aproveitar a crescente tendência da aposta dos portugueses no turismo nacional, motivada pela pandemia que desaconselha viagens internacionais. "Pretende-se reforçar a posição da Região Norte como um destino de excelência e autenticidade histórico-cultural de âmbito nacional e internacional", defende Laura Castro, diretora regional de Cultura do Norte.