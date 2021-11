Roupa e sapatos vão ser produzidos com lixo industrial reaproveitado

Delfim Machado Hoje às 09:38 Facebook

Plano de Ação quer dar sustentabilidade aos processos produtivos do têxtil e calçado. Arranca em meados de 2022 e prolonga-se até 2025.

Os resíduos e subprodutos de várias indústrias, incluindo a agroalimentar, vão ser utilizados no fabrico de roupa e calçado. A medida está incluída no Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável (PABS), cujas ações no terreno começam em 2022 e pretendem substituir os recursos fósseis por outros de base biológica, sem abusar do uso destes bens naturais.

No têxtil e vestuário, por exemplo, é possível utilizar biomassa fibrosa feita de compostos agrícolas ou fibras naturais com base em banana, ananás ou outros restos do setor agroalimentar.