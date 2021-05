Rt acima de 1 em dia com aumento de casos e dois mortos

Sandra Alves Hoje às 14:08, atualizado às 14:41 Facebook

Esta quarta-feira há mais duas mortes por covid-19 e 511 novos casos de infeção. Incidência e Rt a subir. Hospitalizações diminuem.

Portugal regista um total de 17.013 óbitos associados à doença covid-19 e 843.278 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2 desde o início da pandemia, sem março de 2020, segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde.

As duas vítimas mortais das últimas 24 horas - uma mulher entre 60 e 69 anos e um homem entre os 70 e 79 anos - foram reportadas no Norte e no Centro.

Dos 511 novos casos positivos confirmados, 250 dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem agora um total acumulado de 318.548 infeções. Segue-se o Norte com mais 143 casos notificados (338.675), o Centro com 40 (119.351), o Algarve com mais 27 (22.062), os Açores com mais 24 (5111), a Madeira com mais 17 (9527) e o Alentejo com mais 10 casos (30.004).

Mais 417 doentes conseguiram recuperar da covid-19, elevando este indicador para os 804.176 recuperados.

Nos hospitais há menos 22 doentes internados, num total de 211 infetados que continuam a necessitar de hospitalização, dos quais 56 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 10).

Há mais 92 casos ativos (22.089) e mais 37 estão sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 18.413 pessoas com covid-19 a recuperar no domicílio ou que tiveram um contacto de risco e estão obrigadas cumprir isolamento profilático.

Esta quarta-feira é dia de atualização da matriz de risco, o gráfico que ajuda a perceber a evolução da doença de acordo com o risco de transmissibilidade R(t) - cujo limite é 1 - e a taxa de incidência - que não deverá ser superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias.

Assim, a incidência a nível nacional subiu para 51,4 (50,5 na segunda-feira) e, considerado só o território continental, aumentou para 48,3 (47,5 na antualização anterior).

O Rt passou o limite de 1 registado na segunda-feira e é agora de 1,02 a nível nacional e, excluindo as ilhas, é de 1,01 (0,99 na segunda-feira).