Ruas desafia Governo a levar Agência da Coesão para Viseu

O presidente da Câmara Municipal de Viseu diz que "não há nenhum argumento" que justifique que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão esteja localizada em Lisboa e faz um "desafio público" ao Governo para que a leve para o Interior, designadamente para Viseu, onde garante que o Estado tem vários edifícios disponíveis para a poder instalar. Seria um "sinal" do seu compromisso e empenho na descentralização, alega.

"Toda a gente fala em descentralização. Não há ninguém que não a defenda, só que ela não acontece, mesmo quando há boas razões para tal", disse o autarca ao JN, apontando o caso da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC), criada em 2014, com o objetivo de favorecer a coordenação da Política Estrutural e de Desenvolvimento Regional, cofinanciada pelos fundos europeus. No entender do autarca, "nada justifica que este organismo público esteja localizado na Avenida de 5 de Outubro, em Lisboa", quando, em Viseu, há instalações do Banco de Portugal e do antigo Governo Civil que podiam acolher os seus funcionários.

Segundo Fernando Ruas, a transferência dos 213 funcionários que trabalham nesta agência (dados de 2019) e das suas famílias para Viseu seria uma forma de "contribuir para a injeção de alguma população nova no Interior do país. E deviam vir bem dispostos, porque vinham viver para a melhor cidade do país", graceja o presidente.