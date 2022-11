Rui Moreira chega a acordo com o Governo para verbas na Educação

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, saiu "muito satisfeito" da reunião que teve esta terça-feira com o Governo, na qual conseguiu a garantia de que as verbas para a área da Educação vão ser reajustadas.

No encontro de Rui Moreira com as ministras Ana Abrunhosa, da Coesão, e Ana Mendes Godinho, da Segurança Social, foi dada "a garantia que vai haver um acerto relativamente às verbas" para a "reabilitação dos edifícios escolares, refeições e recursos humanos", afirmou Rui Moreira, à Lusa, depois de ter recusado responder às questões dos restantes jornalistas. Uma equipa do Ministério da Educação também marcou presença na reunião.

Sem especificar que valores foram acordados, o autarca portuense disse que as verbas correspondem às expectativas, apesar de "não serem exatamente" o que pretendia. "Nestas matérias, a virtude está no meio caminho muitas vezes. Fiquei satisfeito e acho que há um esforço do Ministério da Educação e da ministra Ana Abrunhosa", salientou.

Algumas destas matérias, como a verba para refeições e recursos humanos, ainda não foram alvo de acordo final entre o Governo e as restantes câmaras, pois falta publicar as portarias com as fórmulas de financiamento.

Adiar a ação social

No caso da descentralização na área da Ação Social, Rui Moreira adiantou que a reunião "não correu tão bem". Isto porque as verbas do Governo são "completamente diferentes" das que a câmara esperava, daí que defenda "um adiamento". Os autarcas do PSD exigiram o mesmo, na semana passada, pois o prazo para a transferência de competências é 1 de janeiro de 2023.